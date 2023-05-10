***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 10 Mayıs 2023 tarihi itibari ile yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin 'in seçilmelerine,2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin, İç Denetim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Naim Saraç'ın ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn. Onur Kara'nın seçilmelerine,3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in seçilmelerine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149439BIST