***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.12.2023 15:06
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Halil Duman bağımsız yönetim kurulu üye sayısının arttırılabilmesi amacı ile icrai faaliyetleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sn Halil Duman'ın istifasının kabulüne, TTK 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Pınar Efendioğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve denetimden sorumlu komite üyesi olmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224896
BIST
'
15:457.745
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,47
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4529,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4531,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1427
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:451.857,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.857,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:45
|AVTUR
|9,68
|23.100.751
|% 10,00
|
|CATES
|83,60
|10.689.012
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|452.328.217
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.563.706
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.471.136
|% -9,96
|
|LIDER
|51,15
|208.065.241
|% -8,58
|
|THYAO
|249,90
|6.658.049.887
|% 1,46
|
|TUPRS
|148,40
|3.244.223.246
|% -0,27
|
|AKBNK
|36,92
|3.113.749.932
|% 5,79
|
|ISCTR
|22,64
|3.005.389.806
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.441.869.707
|% 4,44
|
|EKGYO
|7,47
|1.216.778.648
|% -0,53
|
|AGROT
|14,03
|2.243.790.466
|% -8,12
|
|ISCTR
|22,64
|3.005.389.806
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.441.869.707
|% 4,44
|
|AKBNK
|36,92
|3.113.749.932
|% 5,79
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0370
|29,0449
|% 0,15
|
|Euro
|31,3756
|31,3891
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4032
|36,5857
|% 0,30
|
|Frank
|33,0948
|33,2942
|% 0,66
|
|Riyal
|7,7189
|7,7576
|% 0,16
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|926,32
|928,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,60
|984,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,50
|75,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,31
|1.988,63
|% 0,66
|