***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Halil Duman bağımsız yönetim kurulu üye sayısının arttırılabilmesi amacı ile icrai faaliyetleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sn Halil Duman'ın istifasının kabulüne, TTK 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Pınar Efendioğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve denetimden sorumlu komite üyesi olmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224896BIST