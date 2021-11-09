***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 17:21
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. arafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976307
BIST
17:221.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 20,16
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:229,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:2211,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0631
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:22571,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,52
|Açılış
|: 571,14
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:22
|TSPOR
|6,18
|27.480.859
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,30
|38.053.957
|% 8,59
|
|PRKAB
|30,30
|191.518.195
|% 8,52
|
|SASA
|32,80
|1.117.499.687
|% 7,54
|
|KARYE
|13,00
|175.647.156
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.827.892
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.379.355
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,17
|102.979.401
|% -9,26
|
|INVEO
|28,80
|16.042.902
|% -8,86
|
|PETKM
|7,17
|4.313.035.704
|% 5,13
|
|THYAO
|18,27
|2.655.075.775
|% 1,22
|
|GARAN
|10,85
|2.587.345.050
|% 0,65
|
|SISE
|9,38
|1.861.363.743
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,12
|1.162.111.793
|% 2,63
|
|PETKM
|7,17
|4.313.035.704
|% 5,13
|
|YKBNK
|3,12
|1.162.111.793
|% 2,63
|
|ODAS
|1,55
|480.569.488
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|597.444.081
|% 1,43
|
|GARAN
|10,85
|2.587.345.050
|% 0,65
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7130
|9,7184
|% 0,42
|
|Euro
|11,2724
|11,2855
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1293
|13,1951
|% 0,29
|
|Frank
|10,5979
|10,6617
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5828
|2,5958
|% 0,38
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,90
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PETKM, SISE
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 28 artarak (% 1.50 ) 1, 439
-
17:34
DOBUR, TSPOR, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
NUGYO, CMBTN, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34GSDDE
Yüzde 9.09 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 877, 073 adet işlem