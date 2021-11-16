***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2021 09:48
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977949
BIST
10:101.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.715
10:1010,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1120
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,1698
En Düşük
10,0421
10:1011,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1359
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5720
En Düşük
11,4245
10:10607,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 5,10
|Açılış
|: 607,79
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
608,80
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|GARAN
|12,34
|528.607.486
|% 6,10
|
|TDGYO
|7,14
|2.941.004
|% 5,31
|
|PRKAB
|40,98
|31.488.228
|% 5,13
|
|PRZMA
|3,80
|310.515
|% -6,63
|
|OYLUM
|8,18
|2.498.781
|% -6,62
|
|NUGYO
|10,28
|1.403.804
|% -5,86
|
|PENTA
|166,30
|955.922
|% -5,40
|
|GRNYO
|2,48
|238.582
|% -4,98
|
|GARAN
|12,34
|528.607.486
|% 6,10
|
|YKBNK
|3,56
|422.286.947
|% 5,01
|
|AKBNK
|7,28
|419.426.660
|% 4,45
|
|ISCTR
|7,17
|242.256.697
|% 2,58
|
|PETKM
|7,93
|96.752.786
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,56
|422.286.947
|% 5,01
|
|SKBNK
|1,24
|74.672.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,28
|419.426.660
|% 4,45
|
|GARAN
|12,34
|528.607.486
|% 6,10
|
|ISCTR
|7,17
|242.256.697
|% 2,58
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1658
|10,1698
|% 1,11
|
|Euro
|11,5655
|11,5720
|% 1,19
|
|Sterlin
|13,5810
|13,6491
|% 1,01
|
|Frank
|10,9194
|10,9852
|% 0,88
|
|Riyal
|2,6949
|2,7084
|% 0,78
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|1,21
|
|Altın Gr.
|608
|608
|5,31
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,17
|0,05
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,84
|