***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2023 09:03
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kaan Bilecik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126556
BIST
10:534.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -29,37
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5319,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5320,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0883
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:531.208,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.208,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:53
|AKFYE
|14,33
|2.315.198
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.154.381
|% 9,93
|
|METRO
|2,05
|112.119.326
|% 7,89
|
|ONCSM
|119,20
|55.546.053
|% 7,68
|
|CLEBI
|580,50
|92.109.128
|% 6,38
|
|SDTTR
|122,90
|248.443.705
|% -7,73
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|ALFAS
|309,70
|230.674.334
|% -6,07
|
|AVOD
|3,01
|39.820.404
|% -5,94
|
|MARKA
|9,00
|31.080.210
|% -5,66
|
|ASTOR
|55,80
|1.951.794.403
|% -4,53
|
|GOKNR
|24,86
|1.480.700.363
|% 5,52
|
|THYAO
|124,50
|864.375.606
|% -1,27
|
|KOZAL
|21,12
|837.036.379
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,14
|745.626.777
|% 1,00
|
|GOKNR
|24,86
|1.480.700.363
|% 5,52
|
|METRO
|2,05
|112.119.326
|% 7,89
|
|ISCTR
|14,14
|745.626.777
|% 1,00
|
|ADESE
|1,56
|62.496.759
|% 4,00
|
|KOZAL
|21,12
|837.036.379
|% 1,15
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0231
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,4226
|20,4364
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% -0,15
|
|Frank
|20,3872
|20,5100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0484
|5,0737
|% 0,08
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.141
|8.234
|-8,00
|
|Yarım
|3.991
|4.029
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.995
|2.014
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,73
|
Seans Raporu
10:53
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-
11:08PKART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 970 adet işlem
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11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -0.53 ) 5, 431
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, GOKNR, THYAO
-
11:07XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 12, 203.00 milyon TL de
-
11:07ASTOR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 55.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 281, 861 adet işlem