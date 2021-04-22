***INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.04.2021 10:03
***INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20.04.2021 tarihinde başlayan % 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22.04.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930386
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3582
En Düşük
8,3007
18:0510,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0651
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0649
En Düşük
9,9642
18:05478,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,56
|Açılış
|: 478,08
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
479,50
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3356
|8,3433
|% 0,45
|
|Euro
|10,0340
|10,0493
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,5141
|11,5719
|% 0,46
|
|Frank
|9,0508
|9,1053
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2152
|2,2263
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,30
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,00
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|0,41
|