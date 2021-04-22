***INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.04.2021 10:03
***INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20.04.2021 tarihinde başlayan % 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22.04.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930386
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3582
En Düşük
8,3007
18:0510,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0744
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0774
En Düşük
9,9642
18:05479,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,99
|Açılış
|: 479,51
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
480,07
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3294
|8,3348
|% 0,35
|
|Euro
|10,0515
|10,0586
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,5466
|11,6045
|% 0,74
|
|Frank
|9,0752
|9,1298
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2170
|2,2281
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|4,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,03
|
|B. Petrol
|65,43
|65,43
|0,03
|