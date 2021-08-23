***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
23.08.2021 11:53
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 344.646.332 TL'den 900.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 555.353.668 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 97.086,292 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 90.000 % 92,7 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Eyüp Serdar Erçelik 7.086 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959984
BIST
13:071.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,45
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:078,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:079,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:07487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:07
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.079.314
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.602.511
|% 9,96
|
|VANGD
|6,19
|30.119.910
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.228.103
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|504.460.759
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|500.692.368
|% 2,18
|
|SASA
|28,30
|442.795.301
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|336.829.567
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,73
|334.800.379
|% 2,50
|
|SISE
|8,89
|500.692.368
|% 2,18
|
|PETKM
|6,06
|333.351.242
|% 1,85
|
|GARAN
|9,48
|504.460.759
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4756
|8,4794
|% -0,06
|
|Euro
|9,9363
|9,9415
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,21
|
|Frank
|9,2043
|9,2597
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% -0,15
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|