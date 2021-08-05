***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.08.2021 12:30
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
22.07.2021 – 04.08.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 22.07.2021 – 04.08.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954938
BIST
12:471.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:478,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0687
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:4710,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0889
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:47497,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,58
|Açılış
|: 497,57
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:47
|VBTYZ
|20,90
|4.550.871
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.725.853
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.261.241
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.327.572
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.792.527
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|60.213.620
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|127.244.218
|% -9,84
|
|DERIM
|10,64
|5.609.212
|% -8,12
|
|EMKEL
|2,73
|56.546.261
|% -8,08
|
|SANFM
|20,20
|5.609.624
|% -6,05
|
|KOZAL
|111,80
|1.077.813.477
|% 5,47
|
|GARAN
|9,02
|692.500.149
|% -0,88
|
|TUPRS
|97,80
|560.150.410
|% 3,44
|
|KOZAA
|14,42
|363.479.476
|% 4,19
|
|THYAO
|12,71
|219.483.119
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,43
|193.305.396
|% -0,82
|
|GARAN
|9,02
|692.500.149
|% -0,88
|
|ODAS
|1,36
|68.531.128
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,36
|57.457.734
|% -0,73
|
|TSKB
|1,30
|47.252.501
|% -0,76
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5403
|8,5433
|% 0,81
|
|Euro
|10,1201
|10,1292
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8566
|11,9161
|% 0,99
|
|Frank
|9,3855
|9,4420
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% 0,74
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,26
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|27,74
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|