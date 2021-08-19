***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.08.2021 15:49
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
05.08.2021 – 18.08.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 05.08.2021 – 18.08.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959249
BIST
15:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:478,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0803
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:479,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:47490,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,43
|Açılış
|: 490,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PENTA
|90,25
|14.759.286
|% 16,75
|
|DMSAS
|7,97
|88.074.731
|% 16,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.306.156
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,80
|88.775.380
|% 13,21
|
|TSGYO
|3,70
|42.882.999
|% 10,12
|
|BRYAT
|374,40
|82.486.203
|% -9,89
|
|VAKKO
|10,58
|35.857.087
|% -7,11
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|DARDL
|2,24
|10.413.969
|% -6,67
|
|ADESE
|1,26
|7.253.819
|% -6,67
|
|GARAN
|9,26
|627.450.654
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|469.813.070
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|448.006.211
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|438.834.395
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|404.587.995
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|341.819.044
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|146.561.440
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|199.229.447
|% -1,93
|
|GARAN
|9,26
|627.450.654
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|469.813.070
|% -3,36
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5283
|% 0,95
|
|Euro
|9,9873
|9,9952
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6317
|11,6901
|% 0,39
|
|Frank
|9,2585
|9,3142
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2663
|2,2776
|% 0,89
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,03
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|16,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,24
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,82
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 74 kaybederek (% -0.75 ) 1, 551
-
16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
16:01
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BRYAT, ALKIM
-
16:01XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 8, 217.00 milyon TL de
-
16:01ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 823, 641 adet işlem