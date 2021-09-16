***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduIYFDönem02.09.2021 – 15.09.2021AçıklamalarAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 02.09.2021 – 15.09.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964099BIST