***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
28.10.2021 13:38
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
14.10.2021 - 27.10.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 14.10.2021 - 27.10.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973207
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1512
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6313
En Düşük
9,4668
12:3511,1802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1531
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1802
En Düşük
11,0056
12:35556,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,12
|Açılış
|: 556,08
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6257
|9,6313
|% 1,59
|
|Euro
|11,1687
|11,1802
|% 1,39
|
|Sterlin
|13,1993
|13,2655
|% 1,60
|
|Frank
|10,4408
|10,5037
|% 1,48
|
|Riyal
|2,5579
|2,5708
|% 1,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,12
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|42,87
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|20,74
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,37
|