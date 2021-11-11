***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.11.2021 10:44
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
28.10.2021 – 10.11.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 28.10.2021 – 10.11.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976991
BIST
12:171.633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:179,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1001
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:1711,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1117
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:17595,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,72
|Açılış
|: 595,06
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|101.873.647
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.705.794
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.838.794
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,33
|19.316.932
|% 8,18
|
|BASGZ
|17,29
|186.996.220
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|76.696.590
|% -9,97
|
|RALYH
|7,41
|65.107.512
|% -7,03
|
|TURGG
|137,00
|13.716.945
|% -5,26
|
|VAKFN
|6,43
|34.532.552
|% -5,16
|
|PETKM
|7,65
|2.585.946.883
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|1.053.633.826
|% -1,21
|
|THYAO
|18,15
|620.115.673
|% 0,11
|
|SISE
|9,61
|563.601.222
|% 0,42
|
|EREGL
|19,55
|493.843.620
|% 1,03
|
|PETKM
|7,65
|2.585.946.883
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|1.053.633.826
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,10
|262.288.809
|% -0,96
|
|TSKB
|1,62
|108.956.605
|% 1,25
|
|TSPOR
|6,80
|445.899.067
|% 4,62
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9355
|9,9403
|% 1,00
|
|Euro
|11,4010
|11,4095
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,2655
|13,3321
|% 0,82
|
|Frank
|10,7610
|10,8258
|% 0,83
|
|Riyal
|2,6429
|2,6561
|% 1,01
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,61
|
|Altın Gr.
|597
|597
|10,84
|
|Cumhuriyet
|3.940
|3.999
|68,00
|
|Tam
|3.923
|4.022
|69,17
|
|Yarım
|1.896
|1.945
|33,46
|
|Çeyrek
|951
|973
|16,73
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|0,20
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,05
|