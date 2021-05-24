***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 16:51
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)'nin 24.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden AKFGY paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak AKFGY ve Şirketin Hakim ortağı Hamdi AKIN ile 24.05.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru yapılmıştır.
Bununla birlikte likidite sağlayıcılık sözleşmesi kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Şirketin hakim ortağı Hamdi AKIN'dan 2.000.000 adet AKFGY payının 2 yıl içerisinde sözleşme imza tarihindeki pay fiyatının %10 fazlası üzerinden satın alınabilmesine ilişkin olarak alım hakkı düzenlenmiştir. Opsiyonun kullanılması halinde ilgili taraflarca ayrıca kamuya açıklamalar yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937496
BIST
16:541.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:548,3883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0271
|Açılış
|: 66,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 66,3500
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:5410,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:547,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,03
|Açılış
|: 7,49
|
|Önceki Kapanış
|: 7,46
|
7,54
En Düşük
7,43
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TRILC
|42,90
|113.665.802
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.341
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.603.790
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.110.145
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.509
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.200.985
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.477.221
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,32
|34.557.095
|% -8,52
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|899.692.837
|% -1,23
|
|FENER
|33,38
|668.825.253
|% 6,24
|
|ASELS
|15,43
|657.107.598
|% 1,85
|
|KOZAL
|128,50
|574.606.413
|% 0,08
|
|KRDMD
|8,05
|553.658.205
|% 0,25
|
|TSKB
|1,39
|163.307.654
|% 1,46
|
|GARAN
|8,06
|899.692.837
|% -1,23
|
|KARSN
|4,93
|490.232.820
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,16
|200.078.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|149.428.654
|% 0,51
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3861
|8,3883
|% -0,32
|
|Euro
|10,2549
|10,2610
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8478
|11,9072
|% -0,21
|
|Frank
|9,3249
|9,3811
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2310
|2,2422
|% -0,28
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,68
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|19,77
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|9,56
|
|Çeyrek
|811
|829
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,04
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|1,12
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:06DMSAS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 814 adet işlem
-
17:04TUKAS
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 394, 563 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, ASELS
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.14 ) 1, 255
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, MERKO, SONME, SEYKM, BASCM, TRILC