***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)'nin 24.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden AKFGY paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak AKFGY ve Şirketin Hakim ortağı Hamdi AKIN ile 24.05.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru yapılmıştır.Bununla birlikte likidite sağlayıcılık sözleşmesi kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Şirketin hakim ortağı Hamdi AKIN'dan 2.000.000 adet AKFGY payının 2 yıl içerisinde sözleşme imza tarihindeki pay fiyatının %10 fazlası üzerinden satın alınabilmesine ilişkin olarak alım hakkı düzenlenmiştir. Opsiyonun kullanılması halinde ilgili taraflarca ayrıca kamuya açıklamalar yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937496BIST