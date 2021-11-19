***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 12:55
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimizi söz konusu Şirketln talebi üzerine sonlandırılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978682
BIST
13:011.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
13:0111,0881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0521
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
13:0112,5304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0342
|Açılış
|: 12,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
13:01664,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,79
|Açılış
|: 664,28
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:59
|DURDO
|15,84
|21.745.989
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.704.215
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|18.265.239
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|8.961.887
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.850.237
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,02
|305.879.262
|% -9,61
|
|DOCO
|974,90
|23.933.364
|% -4,01
|
|GMTAS
|2,26
|3.448.530
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,29
|1.375.138.026
|% 5,74
|
|GARAN
|12,25
|831.610.340
|% 0,08
|
|THYAO
|17,66
|803.167.768
|% -1,89
|
|SISE
|11,17
|676.377.243
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,55
|634.513.133
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,55
|634.513.133
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,29
|1.375.138.026
|% 5,74
|
|EKGYO
|2,20
|201.166.626
|% 2,33
|
|TSKB
|1,57
|140.528.705
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,05
|268.347.052
|% 3,74
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0745
|11,0823
|% 0,42
|
|Euro
|12,5006
|12,5119
|% -0,42
|
|Sterlin
|14,8307
|14,9051
|% -0,18
|
|Frank
|11,9230
|11,9948
|% 0,34
|
|Riyal
|2,9459
|2,9607
|% 0,39
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,08
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,30
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|