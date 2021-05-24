***INFO* *AKFGY* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 17:13
***INFO******AKFGY******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY, INFO, IYF
Açıklamalar Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937515
BIST
17:331.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:338,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3310,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:33507,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 507,63
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.814.049
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.571.124
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.683.433
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|35.556.712
|% -8,61
|
|SAYAS
|28,70
|32.814.574
|% -6,94
|
|GARAN
|8,13
|1.176.033.402
|% -0,37
|
|FENER
|33,56
|706.350.243
|% 6,81
|
|ASELS
|15,46
|699.685.856
|% 2,05
|
|EREGL
|19,16
|685.409.582
|% 2,41
|
|KRDMD
|8,08
|664.236.491
|% 0,62
|
|GARAN
|8,13
|1.176.033.402
|% -0,37
|
|TSKB
|1,41
|188.461.837
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.189.869
|% 0,46
|
|KARSN
|4,89
|545.445.179
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.678.590
|% 0,51
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3826
|8,3844
|% -0,37
|
|Euro
|10,2467
|10,2529
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,8342
|11,8935
|% -0,32
|
|Frank
|9,3191
|9,3753
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2290
|2,2402
|% -0,37
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem