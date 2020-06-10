***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.06.2020 17:12
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFINFM92011
Nominal Değer (TL)
15.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/06/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
09/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850519
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05374,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 374,64
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6805
|% 0,18
|
|Frank
|7,1533
|7,1964
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8049
|1,8139
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|0,61
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.455
|-1,20
|
|Tam
|2.498
|2.522
|-4,90
|
|Yarım
|1.219
|1.229
|-0,60
|
|Çeyrek
|610
|616
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-0,45
|
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