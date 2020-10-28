***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.10.2020 12:39
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFINFMA2045
Nominal Değer (TL)
7.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/11/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
30/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884638
BIST
12:281.130
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -22,56
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.130
12:288,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2874
En Düşük
8,1715
12:289,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7374
En Düşük
9,6415
12:28506,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,49
|Açılış
|: 506,16
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,21
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:26
|DYOBY
|12,43
|17.357.275
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.070.896
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,00
|1.180.802.294
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.291.075
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|589.036.081
|% 4,68
|
|ASELS
|17,55
|575.776.949
|% 1,09
|
|GARAN
|6,78
|483.126.995
|% -1,74
|
|SKBNK
|2,00
|1.180.802.294
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.291.075
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|589.036.081
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,14
|198.771.782
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|278.087.739
|% -2,44
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2782
|8,2828
|% 1,20
|
|Euro
|9,7238
|9,7307
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,6979
|10,7516
|% 0,56
|
|Frank
|9,0404
|9,0949
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1999
|2,2109
|% 1,18
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,28
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.331
|3.414
|27,72
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|13,41
|
|Çeyrek
|808
|826
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:26
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12:30XU100
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 84 kaybederek (% -1.52 ) 1, 024
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