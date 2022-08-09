***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.08.2022 18:13
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) payında 10/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle
mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı",
"Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/09/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053574
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
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|Önceki Kapanış
|: 2.795
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2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8907
En Yüksek
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|: -0,33%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,0030
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En Düşük
17,6441
17:5918,2951
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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En Düşük
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 1.033,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8846
|17,8927
|% -0,32
|
|Euro
|18,2776
|18,2951
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5637
|21,6718
|% -0,12
|
|Frank
|18,7001
|18,8128
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7444
|4,7682
|% -0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.924
|6.993
|6,00
|
|Yarım
|3.374
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-0,36
|