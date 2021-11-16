***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
16.11.2021 13:41
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
INFO YATIRIM 58 17/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977999
BIST
16:181.696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:1810,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1784
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:1811,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2014
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:18615,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 12,80
|Açılış
|: 615,37
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ELITE
|19,72
|94.222.894
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|50.029.110
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.695.392
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,01
|11.135.433
|% -8,56
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|YEOTK
|52,10
|48.378.767
|% -6,96
|
|ARASE
|97,30
|67.282.697
|% -6,80
|
|NUGYO
|10,18
|9.552.249
|% -6,78
|
|GARAN
|12,23
|3.087.070.557
|% 5,16
|
|YKBNK
|3,40
|2.392.516.827
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,17
|2.381.611.099
|% 2,87
|
|PETKM
|7,80
|1.815.759.363
|% -1,64
|
|THYAO
|17,71
|1.338.940.334
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,40
|2.392.516.827
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,17
|401.131.525
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,17
|2.381.611.099
|% 2,87
|
|GARAN
|12,23
|3.087.070.557
|% 5,16
|
|PETKM
|7,80
|1.815.759.363
|% -1,64
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2284
|10,2362
|% 1,77
|
|Euro
|11,6279
|11,6375
|% 1,76
|
|Sterlin
|13,6859
|13,7545
|% 1,79
|
|Frank
|10,9785
|11,0447
|% 1,42
|
|Riyal
|2,7131
|2,7268
|% 1,46
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|13,22
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,10
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.046
|4.147
|100,25
|
|Yarım
|1.956
|2.006
|48,50
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,25
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,17
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,68
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 88 kaybederek (% -0.26 ) 1, 855
-
16:34XU100
Endeks 1, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 28, 012.00 milyon TL de
-
16:34HEDEF
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 618, 872 adet işlem
-
16:33PENTA
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 605 adet işlem
-
16:32GOZDE
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 046, 734 adet işlem