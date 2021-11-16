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***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

16.11.2021 13:41
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri


***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
INFO YATIRIM 58 17/11/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977999


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 94.222.894 % 9,98  
ESCAR 25,34 50.029.110 % 9,98  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
IHAAS 4,47 33.695.392 % 9,83  
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16:18 Alış Satış %  
Dolar 10,2284 10,2362 % 1,77  
Euro 11,6279 11,6375 % 1,76  
Sterlin 13,6859 13,7545 % 1,79  
Frank 10,9785 11,0447 % 1,42  
Riyal 2,7131 2,7268 % 1,46  
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16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 13,22  
Altın Gr. 615 615 12,10  
Cumhuriyet 4.070 4.131 104,00  
Tam 4.046 4.147 100,25  
Yarım 1.956 2.006 48,50  
Çeyrek 981 1.003 24,25  
Gümüş.Ons 25,35 25,39 0,28  
Gümüş Gr. 8,28 8,29 0,17  
B. Petrol 82,73 82,73 0,68  
Seans Raporu 16:18
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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