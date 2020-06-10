***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.06.2020 16:54
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler INFO
11.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
INFO YATIRIM INFO 83,02596 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850509
BIST
16:57110.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.044,79
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:576,7938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:577,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:57376,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,02
|Açılış
|: 376,60
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,81
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.001.978
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|59.884.440
|% 9,96
|
|LUKSK
|17,99
|9.372.889
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.901.499
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.953.983
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,94
|1.260.038.632
|% 3,74
|
|ASELS
|32,40
|856.184.822
|% 2,40
|
|GARAN
|8,24
|855.913.921
|% 0,73
|
|THYAO
|12,74
|631.581.783
|% 1,03
|
|GUSGR
|4,03
|551.568.988
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.260.038.632
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,52
|400.100.641
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|183.720.533
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,93
|315.117.662
|% 6,04
|
|ODAS
|2,04
|297.284.763
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6360
|8,6793
|% 0,17
|
|Frank
|7,1533
|7,1964
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8052
|1,8142
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|7,92
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.465
|9,10
|
|Tam
|2.509
|2.533
|5,70
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|4,60
|
|Çeyrek
|612
|618
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,77
|