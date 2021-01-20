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***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

20.01.2021 18:10



***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
30000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
30
Satıcının Unvanı
Sibel Gökalp
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. / 30.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
6,25
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,00-7,50 TL
İşlem Tarihi
21/01/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
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Açıklamalar

Payları Alt Pazar'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo Yatırım) ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %30'una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli payların Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/01/2021 tarihinde beher pay için 6,25 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası  ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903534


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INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
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Altın Gr. 444 444 2,03  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,71 25,74 0,57  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 56,42 56,42 0,52  
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