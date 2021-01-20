***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)30000000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)30Satıcının UnvanıSibel GökalpAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıHedef Finansal Yatırımlar A.Ş. / 30.000.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)6,25Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları5,00-7,50 TLİşlem Tarihi21/01/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEktedirAçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo Yatırım) ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %30'una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli payların Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/01/2021 tarihinde beher pay için 6,25 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903534BIST