***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
20.01.2021 18:10
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
30000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
30
Satıcının Unvanı
Sibel Gökalp
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. / 30.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
6,25
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,00-7,50 TL
İşlem Tarihi
21/01/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
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Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo Yatırım) ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %30'una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli payların Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/01/2021 tarihinde beher pay için 6,25 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903534
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,4036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0611
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3930
18:058,9625
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0949
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,92
|Açılış
|: 443,62
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3980
|7,4036
|% -0,82
|
|Euro
|8,9597
|8,9625
|% -1,05
|
|Sterlin
|10,0625
|10,1129
|% -0,83
|
|Frank
|8,2786
|8,3285
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9669
|1,9767
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|26,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP