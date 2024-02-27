***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi15/11/2023Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)7.000.000Adet86İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih28/02/2024Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252279BIST