***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 13:22
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836851
BIST
17:4295.462
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 2.236,32
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.681
En Düşük
93.629
17:426,6548
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:427,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0767
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:42359,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,79
|Açılış
|: 359,93
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,07
|503.476.195
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|66.323.327
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.986.445
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.265.056
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.218.181
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,47
|90.637.994
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,41
|26.924.515
|% -5,09
|
|IZMDC
|9,32
|1.100.468
|% -3,32
|
|GARAN
|8,36
|1.764.236.448
|% 6,23
|
|THYAO
|9,74
|923.861.949
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,69
|914.797.727
|% 6,75
|
|ASELS
|25,14
|837.797.125
|% 0,56
|
|PGSUS
|45,18
|631.892.505
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,69
|914.797.727
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,01
|590.907.838
|% 6,35
|
|GARAN
|8,36
|1.764.236.448
|% 6,23
|
|ECILC
|4,50
|589.950.255
|% 4,90
|
|TSPOR
|4,07
|503.476.195
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2727
|8,3142
|% -1,01
|
|Frank
|6,8547
|6,8960
|% -1,14
|
|Riyal
|1,7660
|1,7749
|% -1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|31,58
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,34
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,04
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|B. Petrol
|35,91
|35,91
|3,07
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