***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 11:20
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844894
BIST
12:41100.303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 143,49
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
12:416,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:417,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:41384,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,60
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.850.882
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|ALKIM
|19,27
|68.709.781
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|121.888.992
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|53.211.917
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ASELS
|29,24
|853.586.413
|% 2,02
|
|ECILC
|6,49
|388.558.349
|% 8,89
|
|GARAN
|7,80
|322.753.549
|% -1,27
|
|SASA
|9,46
|231.176.172
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,47
|208.133.381
|% 1,23
|
|KRDMD
|2,47
|208.133.381
|% 1,23
|
|ECILC
|6,49
|388.558.349
|% 8,89
|
|TSKB
|1,02
|56.098.020
|% -1,92
|
|YGYO
|0,64
|34.053.986
|% 8,47
|
|YKBNK
|2,17
|108.577.809
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5302
|% -0,26
|
|Frank
|7,1308
|7,1737
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|1,29
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-5,00
|
|Tam
|2.545
|2.579
|-5,10
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-2,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|