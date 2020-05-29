***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 11:15
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847602
BIST
11:05105.135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -224,86
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
11:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
11:057,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
11:05377,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,04
|Açılış
|: 377,47
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.923.890
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|52.561.415
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,04
|9.336.065
|% 7,42
|
|GSRAY
|3,28
|255.773.293
|% 6,15
|
|GLBMD
|4,74
|2.989.668
|% 6,04
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.834.277
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|407.357
|% -9,97
|
|GARAN
|7,90
|572.298.311
|% 1,54
|
|THYAO
|12,51
|313.704.733
|% -1,34
|
|GSRAY
|3,28
|255.773.293
|% 6,15
|
|AKBNK
|5,68
|165.604.523
|% 0,35
|
|TSPOR
|5,57
|148.523.900
|% 3,72
|
|TSKB
|1,05
|86.056.778
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,28
|255.773.293
|% 6,15
|
|GARAN
|7,90
|572.298.311
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,46
|96.457.703
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,23
|107.726.791
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3781
|8,4201
|% 0,11
|
|Frank
|7,0576
|7,1001
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8104
|1,8194
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|3,35
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|4,50
|
|Tam
|2.520
|2.554
|4,60
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,20
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,01
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|-0,87
|