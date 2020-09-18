***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 10:18
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875586
BIST
13:001.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
13:007,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
13:008,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
13:00475,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,91
|Açılış
|: 475,63
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler13:00
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|400.348
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.315.795
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|4.698.375
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.042.700
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|BRKO
|0,55
|3.610.679
|% -9,84
|
|DGKLB
|2,59
|236.334.999
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.170.069.151
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|524.096.915
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,59
|299.342.408
|% 7,02
|
|AVOD
|4,12
|260.215.740
|% -7,21
|
|DGKLB
|2,59
|236.334.999
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.170.069.151
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|299.342.408
|% 7,02
|
|PETKM
|4,40
|524.096.915
|% 0,69
|
|IHLAS
|1,06
|96.096.672
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,59
|236.334.999
|% -9,76
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5668
|7,5707
|% 0,32
|
|Euro
|8,9635
|8,9698
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7971
|9,8462
|% 0,38
|
|Frank
|8,3027
|8,3527
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0117
|2,0217
|% 0,30
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,72
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,10
|