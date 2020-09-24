***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:00
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876397
BIST
12:511.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:517,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:518,9683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:51457,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,67
|Açılış
|: 458,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:51
|CRFSA
|23,98
|21.166.297
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.756.795
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.693
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.310.748
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.273.045
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|603.763.288
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|539.830.000
|% -0,61
|
|ADESE
|2,37
|330.613.982
|% 2,60
|
|DOHOL
|2,36
|234.902.449
|% 2,16
|
|GARAN
|6,61
|204.485.393
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,27
|539.830.000
|% -0,61
|
|ADESE
|2,37
|330.613.982
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,57
|186.286.861
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|234.902.449
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|603.763.288
|% 0,44
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6924
|7,6982
|% -0,04
|
|Euro
|8,9622
|8,9683
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7719
|9,8209
|% -0,04
|
|Frank
|8,2786
|8,3284
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0467
|2,0570
|% -0,05
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-11,24
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.035
|3.111
|-35,09
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-16,98
|
|Çeyrek
|736
|752
|-8,49
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,02
|