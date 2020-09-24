***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 11:17
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INFO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876426
BIST
12:331.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:337,7053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:338,9728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:33458,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,37
|Açılış
|: 458,27
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:33
|CRFSA
|23,98
|21.064.886
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.752.710
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.353
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.288.489
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|ADESE
|2,37
|326.872.549
|% 2,60
|
|RTALB
|51,20
|169.189.479
|% 4,49
|
|FORMT
|4,09
|124.658.351
|% 7,07
|
|AVOD
|4,62
|117.481.063
|% 1,76
|
|ODAS
|2,61
|100.618.367
|% -0,76
|
|ODAS
|2,61
|100.618.367
|% -0,76
|
|FORMT
|4,09
|124.658.351
|% 7,07
|
|PEKGY
|2,93
|82.026.508
|% 3,17
|
|HLGYO
|2,32
|32.739.694
|% -2,11
|
|HDFGS
|4,48
|62.200.849
|% 5,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7006
|7,7053
|% 0,06
|
|Euro
|8,9648
|8,9728
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7762
|9,8253
|% 0,01
|
|Frank
|8,2850
|8,3349
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0479
|2,0582
|% 0,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-13,43
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.112
|-33,51
|
|Yarım
|1.468
|1.505
|-16,21
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,19
|