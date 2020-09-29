***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:37
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877156
BIST
11:451.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:457,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0521
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:459,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0744
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1785
En Düşük
9,0696
11:45475,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,77
|Açılış
|: 475,03
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:45
|YAPRK
|53,35
|429.788
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|ARMDA
|62,30
|7.951.531
|% -7,01
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,61
|1.738.033.652
|% -2,06
|
|GARAN
|7,02
|451.882.269
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,93
|322.043.543
|% -3,33
|
|ODAS
|2,78
|308.653.912
|% 2,21
|
|KRDMD
|3,32
|293.299.214
|% 2,47
|
|SISE
|7,61
|1.738.033.652
|% -2,06
|
|ODAS
|2,78
|308.653.912
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|174.990.871
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,32
|293.299.214
|% 2,47
|
|GARAN
|7,02
|451.882.269
|% 0,43
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8500
|7,8527
|% 0,67
|
|Euro
|9,1685
|9,1785
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0651
|10,1156
|% 0,79
|
|Frank
|8,4513
|8,5023
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% 0,49
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,66
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,31
|