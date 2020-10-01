***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:00
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877620
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
0
En Düşük
0
18:057,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
18:059,0227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0335
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
18:05467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,40
|Açılış
|: 467,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|451.707.678
|% 0,00
|
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|451.707.678
|% 0,00
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% 0,00
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 0,00
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 0,00
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% 0,00
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 0,00
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6637
|7,6766
|% -0,58
|
|Euro
|9,0093
|9,0227
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,8911
|9,9407
|% -0,35
|
|Frank
|8,3044
|8,3544
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,12
|