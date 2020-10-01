***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:05
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877712
BIST
15:241.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:247,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:249,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:24472,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,36
|Açılış
|: 472,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,11
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MERKO
|13,20
|114.468.027
|% 10,00
|
|NETAS
|21,34
|170.386.600
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.189.900
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.086.764
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.269.658
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.039.916
|% -9,99
|
|SISE
|7,15
|1.632.798.964
|% -2,32
|
|GARAN
|7,13
|1.013.678.650
|% 0,42
|
|ASELS
|19,44
|993.679.006
|% 0,62
|
|TURSG
|6,20
|940.590.006
|% 9,15
|
|THYAO
|10,74
|868.325.808
|% 2,29
|
|SISE
|7,15
|1.632.798.964
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,41
|659.673.121
|% 0,59
|
|TURSG
|6,20
|940.590.006
|% 9,15
|
|GARAN
|7,13
|1.013.678.650
|% 0,42
|
|PENGD
|4,79
|549.598.540
|% 0,63
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7120
|7,7224
|% 0,01
|
|Euro
|9,0720
|9,0852
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,9681
|10,0181
|% 0,43
|
|Frank
|8,3739
|8,4243
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0500
|2,0602
|% 0,12
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|21,94
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|8,88
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|4,30
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,69
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 69 artarak (% 0.73 ) 1, 056
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, VANGD, YONGA, BURCE, KERVN, YAPRK, NETAS, DENCM, BMELK, UZERB
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, TACTR, ROYAL, AYES, EGCEY, KSTUR, EGCYO, EPLAS, SNKRN, YBTAS
-
15:37
DIRIT, DERIM, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
ISKUR, ERSU, AVHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında