***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 10:13
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910977
BIST
11:361.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.560
En Düşük
1.550
11:366,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9607
11:368,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
11:36397,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 397,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|20.842.272
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|300.953.499
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.326.271
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|28.510.916
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,80
|1.091.028.061
|% 8,03
|
|KOZAL
|147,40
|959.547.729
|% -3,09
|
|GUBRF
|79,40
|404.718.869
|% 3,79
|
|PETKM
|5,19
|398.012.145
|% 1,57
|
|VESBE
|55,90
|362.145.199
|% 9,93
|
|SKBNK
|1,48
|189.058.951
|% -0,67
|
|IHLAS
|1,13
|96.153.891
|% -2,59
|
|ODAS
|3,99
|342.309.153
|% -1,97
|
|PETKM
|5,19
|398.012.145
|% 1,57
|
|ZOREN
|2,93
|167.148.371
|% 3,53
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9640
|6,9692
|% 0,07
|
|Euro
|8,4502
|8,4559
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7182
|9,7670
|% 0,03
|
|Frank
|7,7622
|7,8089
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,02
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,17
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|-1,26
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 68 kaybederek (% -0.04 ) 1, 605
-
11:43VERUS
Yüzde 5.72 oranında artışla 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 941, 199 adet işlem
-
11:42VESTL
Yüzde 8.28 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 649, 333 adet işlem
-
11:40BRKSN
Yüzde 4.08 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 069, 715 adet işlem
-
11:38XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 9, 632.00 milyon TL de