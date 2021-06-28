***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:01
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944369
BIST
11:011.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:018,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:0110,4583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0082
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:01501,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,22
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TKURU
|246,40
|5.097.849
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.038.428
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|98.558.459
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,95
|12.631.652
|% 7,84
|
|CEOEM
|10,94
|13.940.709
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.145.599
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|25.686.670
|% -9,88
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|NIBAS
|12,17
|5.631.558
|% -7,24
|
|GARAN
|8,24
|350.876.558
|% 0,49
|
|THYAO
|14,13
|303.590.367
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,01
|277.826.868
|% -1,95
|
|SASA
|30,36
|228.124.779
|% 3,55
|
|KRDMD
|6,79
|165.948.626
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,01
|277.826.868
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,21
|134.304.590
|% 0,00
|
|GARAN
|8,24
|350.876.558
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,79
|165.948.626
|% -0,29
|
|DOHOL
|2,90
|64.029.695
|% 0,35
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7593
|8,7615
|% -0,03
|
|Euro
|10,4528
|10,4583
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1595
|12,2205
|% 0,22
|
|Frank
|9,5071
|9,5644
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3285
|2,3402
|% -0,06
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,01
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,18
|
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