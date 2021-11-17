***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 10:19
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978245
BIST
12:191.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
12:1910,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0649
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
12:1911,7487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0681
|Açılış
|: 11,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
12:19620,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 6,42
|Açılış
|: 620,13
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:19
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.471.007
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|40,00
|165.332.793
|% 8,11
|
|KLKIM
|17,77
|57.706.549
|% 7,70
|
|IDEAS
|43,88
|32.679.302
|% -9,04
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,94
|140.691.263
|% -3,96
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|GARAN
|12,02
|1.056.076.885
|% -0,41
|
|SISE
|10,36
|773.481.364
|% 4,02
|
|KRDMD
|7,59
|607.903.678
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,32
|578.220.382
|% -1,48
|
|PETKM
|8,03
|571.581.635
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,32
|578.220.382
|% -1,48
|
|ADESE
|1,05
|162.542.829
|% 0,96
|
|ODAS
|1,60
|179.628.953
|% 3,23
|
|GARAN
|12,02
|1.056.076.885
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,59
|607.903.678
|% 1,07
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3777
|10,3817
|% 0,63
|
|Euro
|11,7407
|11,7487
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,8920
|13,9616
|% 0,62
|
|Frank
|11,0826
|11,1493
|% 0,39
|
|Riyal
|2,7549
|2,7687
|% 0,46
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,92
|
|Altın Gr.
|620
|620
|6,27
|
|Cumhuriyet
|4.107
|4.169
|36,00
|
|Tam
|4.087
|4.190
|36,78
|
|Yarım
|1.976
|2.027
|17,79
|
|Çeyrek
|991
|1.013
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,13
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,34
|