***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 14:20
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980051
BIST
15:391.789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,21
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:3912,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,3066
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:3914,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3157
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:39726,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 13,53
|Açılış
|: 726,58
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KTSKR
|31,24
|47.928.103
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.449.229
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.642.543
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.003.905
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|286.351.165
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,22
|33.390.022
|% -9,90
|
|DERIM
|7,75
|10.985.143
|% -7,96
|
|BJKAS
|5,34
|72.099.635
|% -7,29
|
|THYAO
|17,16
|2.236.697.262
|% 1,00
|
|SASA
|41,84
|1.128.780.157
|% 6,14
|
|GARAN
|11,39
|1.062.853.380
|% -0,44
|
|ASELS
|21,84
|1.053.019.833
|% 5,61
|
|SISE
|12,10
|873.925.533
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,16
|742.235.010
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|388.122.906
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|222.524.855
|% -1,30
|
|THYAO
|17,16
|2.236.697.262
|% 1,00
|
|ADESE
|0,78
|84.980.724
|% 0,00
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6716
|12,6756
|% 2,48
|
|Euro
|14,2937
|14,3247
|% 2,25
|
|Sterlin
|16,7852
|16,8694
|% 1,90
|
|Frank
|13,5857
|13,6675
|% 1,77
|
|Riyal
|3,3528
|3,3696
|% 1,99
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,27
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.772
|4.897
|118,38
|
|Yarım
|2.308
|2.371
|59,15
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,57
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,44
|0,24
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
|