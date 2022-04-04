***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2022 11:14
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015358
BIST
11:042.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,16
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:0414,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:0416,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0179
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:04914,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,93
|Açılış
|: 913,95
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|112.775.234
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.611.044
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.586.242
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,70
|106.234.967
|% 8,53
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,18
|4.866.455
|% -4,22
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|PAPIL
|20,12
|7.892.487
|% -2,99
|
|KARSN
|5,80
|721.727.174
|% -2,85
|
|ASELS
|25,24
|887.509.784
|% 1,86
|
|GARAN
|12,45
|842.965.542
|% 0,00
|
|KOZAL
|153,80
|739.697.982
|% 6,22
|
|KARSN
|5,80
|721.727.174
|% -2,85
|
|THYAO
|32,86
|670.792.981
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,47
|545.227.205
|% 3,35
|
|KARSN
|5,80
|721.727.174
|% -2,85
|
|GARAN
|12,45
|842.965.542
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,40
|188.115.386
|% 2,41
|
|ODAS
|1,78
|88.817.048
|% 2,89
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7067
|14,7107
|% 0,19
|
|Euro
|16,2233
|16,2358
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,2471
|19,3437
|% 0,26
|
|Frank
|15,8351
|15,9305
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9095
|3,9291
|% 0,18
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,22
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,83
|
Seans Raporu
11:04
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11:19XU100
Endeks 2, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 11, 744.00 milyon TL de
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11:19KTSKR
Yüzde 4.59 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 639 adet işlem
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11:18KOZAA
Yüzde 6.23 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 004, 548 adet işlem
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11:15KOZAL
Yüzde 6.91 oranında artışla 154.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 633 adet işlem
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11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, PGSUS