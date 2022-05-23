***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:01
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031718
BIST
14:412.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,50
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:4115,8086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0642
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:4116,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0603
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:41944,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,68
|Açılış
|: 944,24
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:39
|IMASM
|51,55
|7.165.249
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.256.205
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.390.661
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|642,20
|26.636.839
|% -8,65
|
|SELVA
|10,22
|21.639.011
|% -8,34
|
|ESCOM
|13,21
|21.259.608
|% -7,30
|
|ORCAY
|18,50
|98.101.891
|% -6,14
|
|THYAO
|42,84
|2.278.176.355
|% -0,05
|
|ASELS
|23,40
|1.529.280.904
|% 2,72
|
|GARAN
|15,70
|1.365.949.555
|% -3,38
|
|SISE
|19,09
|1.242.495.187
|% -1,70
|
|KARSN
|5,81
|953.056.862
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,59
|355.575.068
|% -1,52
|
|ODAS
|2,30
|111.748.922
|% -2,54
|
|HALKB
|5,10
|210.133.504
|% -0,78
|
|TTKOM
|9,01
|303.081.004
|% 0,22
|
|ADESE
|0,74
|22.233.596
|% -1,33
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7930
|15,7973
|% -0,48
|
|Euro
|16,8384
|16,8617
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,7873
|19,8866
|% 0,10
|
|Frank
|16,2465
|16,3444
|% 0,17
|
|Riyal
|4,1908
|4,2118
|% -0,66
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,51
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.290
|6.385
|1,00
|
|Tam
|6.251
|6.409
|-3,44
|
|Yarım
|3.021
|3.100
|-1,67
|
|Çeyrek
|1.515
|1.550
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,03
|
Seans Raporu
14:39
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