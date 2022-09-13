***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:04
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062513
BIST
12:343.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 19,52
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:3418,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2575
En Düşük
18,2119
12:3418,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1058
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5545
En Düşük
18,4317
12:341.013,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.013,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,33
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|109.036.185
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.202.086
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.665.851
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,40
|110.176.299
|% -8,83
|
|TSPOR
|4,78
|82.914.650
|% -6,27
|
|DOGUB
|8,67
|2.639.597
|% -4,93
|
|AKBNK
|18,98
|6.103.776.225
|% 8,40
|
|THYAO
|76,50
|5.257.293.304
|% 2,07
|
|ISCTR
|12,13
|5.053.746.259
|% -3,35
|
|YKBNK
|9,87
|4.947.921.558
|% 1,86
|
|ASELS
|33,16
|3.179.156.706
|% 2,85
|
|YKBNK
|9,87
|4.947.921.558
|% 1,86
|
|EKGYO
|5,38
|2.467.888.519
|% 0,56
|
|ISCTR
|12,13
|5.053.746.259
|% -3,35
|
|AKBNK
|18,98
|6.103.776.225
|% 8,40
|
|KRDMD
|15,75
|2.743.036.522
|% 2,87
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2269
|18,2595
|% 0,24
|
|Euro
|18,5454
|18,5530
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3079
|21,4147
|% 0,35
|
|Frank
|19,1224
|19,2376
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|2,91
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.814
|6.861
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.353
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,04
|
Seans Raporu
12:32
daha fazla
-
12:47XU100
Endeks seansı %0, 71 değişimle 3675 puandan
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN