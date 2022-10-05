***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2022 10:15
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067298
BIST
14:243.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 28,15
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.434
14:2418,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
14:2418,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1126
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,4151
14:241.021,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.021,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.017,32
BIST En Aktif Hisseler14:22
|CELHA
|15,73
|9.239.747
|% 10,00
|
|ZOREN
|4,74
|310.773.561
|% 9,98
|
|AKENR
|3,01
|144.847.286
|% 9,85
|
|EKIZ
|14,85
|1.118.220
|% 9,68
|
|PSGYO
|5,59
|216.132.191
|% 9,61
|
|INFO
|10,72
|29.353.462
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|156.912
|% -9,95
|
|CMENT
|53,55
|322.219
|% -6,63
|
|ULUFA
|4,22
|17.252.377
|% -6,22
|
|KUVVA
|41,00
|348.616
|% -4,43
|
|THYAO
|82,90
|4.864.872.816
|% 2,60
|
|SASA
|83,20
|3.799.456.396
|% 6,12
|
|EKGYO
|4,28
|2.191.436.322
|% 1,66
|
|EREGL
|30,66
|1.479.327.568
|% -1,86
|
|YKBNK
|7,92
|1.438.196.711
|% 2,33
|
|EKGYO
|4,28
|2.191.436.322
|% 1,66
|
|YKBNK
|7,92
|1.438.196.711
|% 2,33
|
|DOHOL
|5,18
|684.314.652
|% 0,58
|
|ISCTR
|8,29
|1.045.791.192
|% 0,36
|
|HALKB
|7,80
|987.808.269
|% -3,58
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5706
|18,5880
|% 0,09
|
|Euro
|18,4236
|18,4389
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,0386
|21,1441
|% -0,95
|
|Frank
|18,8039
|18,9172
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,08
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-15,43
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|9,00
|
|Tam
|6.854
|6.909
|-66,00
|
|Yarım
|3.340
|3.377
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,45
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|-0,27
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37EKIZ
Yüzde 9.68 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 755 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 41 artarak (% 1.01 ) 3, 828
-
14:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
14:36XU100
Endeks 3, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 43, 557.00 milyon TL de
-
14:35OZKGY
Yüzde 7.05 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 441, 493 adet işlem