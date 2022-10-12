***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 10:32
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071044
BIST
13:283.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -12,47
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:2818,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:2818,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:28997,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 997,98
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:26
|USAK
|3,74
|73.232.930
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.136.927
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|894.418.003
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.972.377
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|18.096.367
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.096.367
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,04
|27.967.964
|% -5,96
|
|KTSKR
|37,96
|277.359.192
|% -4,86
|
|ETYAT
|7,50
|723.466
|% -4,58
|
|THYAO
|85,55
|3.434.194.125
|% 1,24
|
|ASELS
|32,50
|1.608.058.517
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,37
|1.344.865.563
|% 0,97
|
|YKBNK
|8,34
|1.281.819.588
|% 0,36
|
|SASA
|82,75
|1.275.323.017
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,26
|784.362.393
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,37
|1.344.865.563
|% 0,97
|
|YKBNK
|8,34
|1.281.819.588
|% 0,36
|
|AKFGY
|4,00
|397.670.167
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,01
|1.037.236.229
|% -0,38
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,0597
|18,0686
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,4931
|20,5959
|% 0,79
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9319
|4,9567
|% 0,02
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,14
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,03
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.726
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,28
|