***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 14:54
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101159
BIST
15:124.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 60,61
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:1218,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:1220,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0429
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:121.138,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.138,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRDMA
|17,38
|363.490.007
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.905.570
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.568.844
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.674.413
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,00
|92.529.707
|% -9,13
|
|CEOEM
|16,89
|18.723.534
|% -7,76
|
|THYAO
|129,30
|8.763.554.794
|% 3,19
|
|KRDMD
|18,03
|6.161.306.262
|% 4,89
|
|ASELS
|53,85
|4.134.967.442
|% 1,99
|
|EREGL
|37,66
|3.870.324.295
|% 2,23
|
|KOZAL
|519,80
|3.600.719.794
|% 0,19
|
|KRDMD
|18,03
|6.161.306.262
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,99
|2.712.300.026
|% -1,11
|
|YKBNK
|8,73
|2.380.475.177
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,52
|432.754.123
|% -1,18
|
|AKBNK
|15,94
|2.349.328.310
|% -0,99
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7769
|18,7823
|% 0,04
|
|Euro
|20,2231
|20,2331
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7610
|22,8752
|% 0,12
|
|Frank
|20,0567
|20,1775
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,93
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.692
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.745
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,23
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,00
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27OYAKC
Yüzde 5.09 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 244, 961 adet işlem
-
15:26INTEM
Yüzde 6.49 oranında artışla 86.20 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 242 adet işlem
-
15:25UMPAS
Yüzde 4.48 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 962 adet işlem
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 9 artarak (% 0.83 ) 4, 231
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, KRDMA, KNFRT, ARMDA, SDTTR