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***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

18.09.2023 17:30
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [INFO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195893


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 438,90 68.265.816 % 10,00  
TETMT 1.541,10 4.136.461 % 10,00  
ISBTR 219.304,90 2.850.964 % 10,00  
ALCAR 998,20 454.068.626 % 9,99  
TRILC 17,30 278.390.486 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0138 27,0221 % 0,15  
Euro 28,9122 28,9238 % 0,41  
Sterlin 33,3945 33,5620 % 0,26  
Frank 30,0118 30,1926 % 0,23  
Riyal 7,1817 7,2177 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 8,46  
Altın Gr. 1.678 1.678 8,57  
Cumhuriyet 11.298 11.469 -28,00  
Tam 11.096 11.190 57,00  
Yarım 5.565 5.618 28,00  
Çeyrek 2.774 2.809 14,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,20  
Gümüş Gr. 20,15 20,18 0,18  
B. Petrol 93,98 93,98 0,05  
Seans Raporu 18:05
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