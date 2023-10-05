***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 14:18
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199971
BIST
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14:318.246
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -87,58
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3127,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3129,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1156
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:311.613,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.613,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|341.416.762
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.044.462
|% -8,67
|
|COSMO
|170,00
|55.584.684
|% -8,50
|
|MANAS
|11,04
|168.534.958
|% -8,38
|
|AZTEK
|89,00
|25.837.121
|% -8,15
|
|THYAO
|234,00
|5.224.220.757
|% -1,89
|
|TUPRS
|146,90
|4.085.557.016
|% -0,61
|
|ZOREN
|6,67
|3.710.330.397
|% -4,85
|
|PETKM
|22,00
|3.519.944.118
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,96
|3.246.118.778
|% -0,50
|
|ZOREN
|6,67
|3.710.330.397
|% -4,85
|
|EKGYO
|7,91
|2.297.693.859
|% -1,12
|
|YKBNK
|17,96
|3.246.118.778
|% -0,50
|
|PETKM
|22,00
|3.519.944.118
|% 0,00
|
|ADESE
|2,41
|391.032.489
|% -7,31
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5500
|27,5565
|% 0,10
|
|Euro
|29,0720
|29,0875
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3422
|33,5094
|% 0,00
|
|Frank
|29,9955
|30,1762
|% 0,25
|
|Riyal
|7,3254
|7,3621
|% 0,01
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.862
|10.956
|-46,00
|
|Yarım
|5.448
|5.495
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,69
|0,06
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,31
|