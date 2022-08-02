***INFO* *DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.08.2022 09:06
***INFO******DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DNISI, INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E %197 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,808 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) INFO.E %65,09775 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,54 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050910
BIST
10:272.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,87
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.672
En Düşük
2.657
10:2717,9541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:2718,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:271.022,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.022,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:23
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|CANTE
|61,70
|20.198.092
|% 7,40
|
|ASUZU
|262,40
|32.024.062
|% -9,98
|
|YAYLA
|5,07
|2.683.941
|% -9,95
|
|TATGD
|17,32
|22.676.327
|% -7,87
|
|IMASM
|64,60
|16.121.648
|% -7,78
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|THYAO
|51,90
|757.972.766
|% 0,78
|
|SISE
|22,90
|474.151.389
|% -0,87
|
|SASA
|47,20
|292.424.614
|% 1,51
|
|KRDMD
|11,22
|175.207.199
|% 0,99
|
|EKGYO
|3,14
|166.959.740
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|166.959.740
|% 0,00
|
|TSKB
|2,67
|135.522.095
|% 1,52
|
|ODAS
|3,89
|134.640.024
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,61
|155.708.769
|% 6,44
|
|SISE
|22,90
|474.151.389
|% -0,87
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9486
|17,9531
|% 0,38
|
|Euro
|18,3408
|18,3565
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,8487
|21,9583
|% -0,08
|
|Frank
|18,7856
|18,8987
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,27
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,47
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-1,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,47
|