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***INFO* *DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

01.08.2022 16:46
***INFO* *DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***INFO******DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DNISI, INFO

02.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI 197,00000 Kaydi Pay
INFO YATIRIM INFO 65,09775 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050342


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BIST En Aktif Hisseler16:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 22.880,00 777.920 % 10,00  
FLAP 4,75 40.229.483 % 9,95  
SANEL 10,39 5.470.966 % 9,95  
CANTE 57,45 25.312.318 % 9,95  
OZRDN 16,90 10.192.680 % 9,95  
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16:33 Alış Satış %  
Dolar 17,9232 17,9501 % 0,21  
Euro 18,3820 18,4149 % 0,51  
Sterlin 21,9162 22,0261 % 0,78  
Frank 18,8216 18,9350 % 0,39  
Riyal 4,7635 4,7874 % 0,18  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 5,34  
Altın Gr. 1.021 1.021 3,87  
Cumhuriyet 6.783 6.886 36,00  
Tam 6.805 6.857 23,00  
Yarım 3.316 3.352 11,00  
Çeyrek 1.663 1.676 6,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,36 -0,01  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,03  
B. Petrol 100 100 -4,04  
Seans Raporu 16:33
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