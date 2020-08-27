***INFO* *DNISI* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.08.2020 10:30
***INFO******DNISI******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871373
BIST
13:241.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
13:247,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3620
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|Önceki Kapanış
|: 7,4040
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7,3778
En Düşük
7,3109
13:248,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,6800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7373
En Düşük
8,6580
13:24458,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,53
|Açılış
|: 458,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KLGYO
|5,83
|42.397.899
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.514.442
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|5.072.780
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.912.614
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,54
|125.724.976
|% -6,73
|
|DGGYO
|12,02
|21.694.211
|% -5,13
|
|PRKME
|4,38
|157.034.191
|% -4,78
|
|GUSGR
|6,71
|638.066.238
|% 1,98
|
|GARAN
|6,96
|400.808.085
|% 0,87
|
|TUPRS
|82,90
|371.052.748
|% 0,79
|
|PETKM
|4,01
|362.423.212
|% -0,50
|
|SISE
|6,26
|313.509.676
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,46
|181.365.419
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,87
|178.537.402
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,71
|638.066.238
|% 1,98
|
|YKBNK
|2,10
|193.705.853
|% 1,45
|
|PETKM
|4,01
|362.423.212
|% -0,50
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3453
|7,3520
|% -0,14
|
|Euro
|8,6780
|8,6928
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,6588
|9,7073
|% -0,42
|
|Frank
|8,0539
|8,1024
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% -0,35
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.030
|3.105
|-8,93
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-4,32
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,16
|