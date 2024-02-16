***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHedef Yatırım Bankası A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım BankacılığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlem'in BDDK'nın Pay devrine izin vermesini müteakip tamamlanması planlanmaktadır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı105.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1,64396Toplam Tutar172.615.763Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%21Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%41Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%41Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5,6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%10,73Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirketimiz, işbu açıklama tarihi itibarıyla İnfo Yatırım Men. Değ. A.Ş.'de %30,37 oranında pay sahibidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/02/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu'nda bulunan değer baz alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.02.2024Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme Raporu'nda Hedef Yatırım Bankası A.Ş.' nin şirket değeri için 821.979.824 TL değer takdir edilmiş olup bahse konu %21 payın değeri de 172.615.763 TL olmaktadır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesişlem Değerleme Raporu sonucu tespit edilen değere uygun şekilde gerçekleştirilecektir.AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 16.02.2024 tarih ve 2 sayılı kararında1- Şirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu paylardan 105.000.000 adedinin satın alınmasına,2- Pay devir bedelinin, değerleme raporuyla belirlenen pay başına yaklaşık 1,64396 TL fiyatla toplam 172.615.763 TL tutar üzerinden gerçekleştirilmesine,3- Pay devri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına,4- Devredilecek paylara ilişkin gerekli izinlerin alınmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250128BIST