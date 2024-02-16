***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
16.02.2024 18:10
***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Bankacılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlem'in BDDK'nın Pay devrine izin vermesini müteakip tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
105.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,64396
Toplam Tutar
172.615.763
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%21
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%41
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%41
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%10,73
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketimiz, işbu açıklama tarihi itibarıyla İnfo Yatırım Men. Değ. A.Ş.'de %30,37 oranında pay sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/02/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu'nda bulunan değer baz alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.02.2024
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme Raporu'nda Hedef Yatırım Bankası A.Ş.' nin şirket değeri için 821.979.824 TL değer takdir edilmiş olup bahse konu %21 payın değeri de 172.615.763 TL olmaktadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
şlem Değerleme Raporu sonucu tespit edilen değere uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 16.02.2024 tarih ve 2 sayılı kararında
1- Şirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu paylardan 105.000.000 adedinin satın alınmasına,
2- Pay devir bedelinin, değerleme raporuyla belirlenen pay başına yaklaşık 1,64396 TL fiyatla toplam 172.615.763 TL tutar üzerinden gerçekleştirilmesine,
3- Pay devri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına,
4- Devredilecek paylara ilişkin gerekli izinlerin alınmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250128
BIST