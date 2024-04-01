***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2024 - 27.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş arasında Hedef Yatırım Bankasının paylarının devrine ilişkin pay devri sözleşmesi imzalanmış ve gerekli izinlerin alınmasına teminen BDDK'ya başvuruda bulunulmuş olup, ilgili payların devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerekli izin verilmiştir. Kapanış işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.Kamuyoyuna saygılarımızla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265197BIST