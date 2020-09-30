***INFO* *IYF* *ESEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.09.2020 14:09
***INFO******IYF******ESEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877418
BIST
16:121.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:127,7764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:129,1077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0710
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
16:12474,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,31
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|441.582.518
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.322.299
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.637.779
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.383.432
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,45
|3.759.207.519
|% 0,81
|
|ASELS
|18,98
|2.543.513.612
|% 1,99
|
|GARAN
|7,02
|1.205.328.732
|% 1,74
|
|KARSN
|3,15
|850.295.597
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,33
|674.482.481
|% 1,52
|
|SISE
|7,45
|3.759.207.519
|% 0,81
|
|KARSN
|3,15
|850.295.597
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,33
|674.482.481
|% 1,52
|
|GARAN
|7,02
|1.205.328.732
|% 1,74
|
|ASELS
|18,98
|2.543.513.612
|% 1,99
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7730
|7,7772
|% -0,51
|
|Euro
|9,0996
|9,1078
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9621
|10,0121
|% -0,49
|
|Frank
|8,3949
|8,4455
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0675
|2,0779
|% -0,42
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,15
|
|Altın Gr.
|474
|475
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|-14,03
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|-6,78
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,22
|
Seans Raporu
16:10
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TRKCM, TKFEN
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SAHOL, ASELS
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 08 artarak (% 1.18 ) 1, 040
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DIRIT, EGCEY, UZERB, DENGE, TKURU, IDEAS, SODSN, COSMO, KERVN
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, SUMAS, MMCAS, BMELK, OZRDN, YONGA